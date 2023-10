Sebastian Frey, è intervenuto sulla pagina Instagram di Luca Diddi per commentare l’episodio che ha coinvolto Maignan in Genoa Milan

Le parole di Sebastian Frey intervenuto sulla pagina Instagram di Luca Diddi per commentare l’episodio che ha coinvolto Maignan in Genoa Milan:

«Quella di Mike è stata un’uscita un po’ spericolata ma non poteva fare altro. Lo scontro era inevitabile, considerando il fatto che il giocatore del Genoa andava verso la porta. Penso che l’uscita sia stata fatta molto bene, con il tempismo giusto. Ai portieri insegnano così quindi non vedo cattiveria. Non vedo intenzione di fare male all’avversario. Anzi, credo anche il cartellino rosso sia molto severo nei confronti di Maignan. C’è il precedente di Neuer che fece un intervento simile su Higuain ai Mondiali e in quel caso il portiere della Germania non solo non fu stato ammonito, ma non gli venne nemmeno fischiato fallo. Una via di mezzo sarebbe stata più giusta: cartellino giallo per Maignan, ma niente di più»

