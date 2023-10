Il campionato di Serie A è fermo per la sosta Nazionali. In tal senso domani nella notte (ora italiana) in campo l’Argentina di Pellegrino del Milan

Finalmente in campo. Il campionato di Serie A è fermo per la sosta Nazionali. In tal senso domani nella notte (ora italiana) il match dell’Argentina di Pellegrino.

Il difensore del Milan non ha ancora giocato nemmeno un minuto con la maglia rossonera, vediamo se il CT dell’albiceleste gli darà un’occasione nel match di qualificazione contro il Paraguay.

