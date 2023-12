L’ex portiere Sebastien Frey si è focalizzato su alcuni giocatori nerazzurri.

Sebastien Frey a InterTv ha detto la sua sui giocatori dell’Inter che più l’hanno colpito finora. “Quando hai i giocatori che credono nel progetto, nell’allenatore e sanno di indossare una maglia prestigiosa le cose vanno bene. Calhanoglu? L’ho detto prima di mister Capello: per l’interpretazione del ruolo, la generosità difensiva e come si propone nella fase offensiva è uno dei migliori nel suo ruolo se non il migliore al mondo. Parliamo di Marcus Thuram? Ragazzo splendido. La scelta di Marcus è stata buona. Sono molto sorpreso del tempo di adattamento alla nostra serie A. E’ diventato subito complementare con Lautaro. Oltre a fare gol si mette a disposizione e fa assist importanti”.

“Questa Inter può mettere in difficoltà chiunque. Crescita Inter? Per me oggi è un grande club perché ha una società molto solida alle spalle. Ha uno dei più grandi direttori che si chiama Marotta. Avere lui è un valore aggiunto, raramente si sbaglia. L’ultima parola spesso è la sua. La squadra ha una grande panchina, sta facendo bene e ha grandi giocatori”.

“L’Inter ha fatto bene a dare fiducia a Inzaghi, anche quando era criticato. Oggi l’Inter è uno dei più grandi club europei. Lautaro è un trascinatore e rappresenta lo spirito di questa Inter. Lotta su tutti i palloni, non si risparmia mai in campo. Quel gol contro l’Udinese è l’immagine di questa Inter”.

