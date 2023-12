La Lazio di Maurizio Sarri si prepara ad ospitare l’Inter domenica 17 dicembre: il report dell’allenamento odierno

Attraverso i suoi canali ufficiali, la Lazio diffonde il resoconto della sessione di allenamento della squadra di Sarri, in preparazione per la sfida di domenica contro l’Inter.

REPORT– «Allenamento di ripresa per la Lazio che questo pomeriggio, dopo la partita contro l`Atletico Madrid, è scesa in campo presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 16:00. Archiviato il consueto riscaldamento atletico, i biancocelesti che non sono scesi in campo ieri dall`inizio hanno effettuato un breve lavoro di potenziamento atletico, seguito da una serie di partitelle a campo ridotto che hanno concluso la seduta. Gli uomini di Sarri, dopo un giorno di riposo, torneranno in campo sabato per la rifinitura anti Inter».

L’articolo Verso Lazio Inter, i biancocelesti riprendono gli allenamenti: il report odierno proviene da Inter News 24.

