Benjamin Pavard ha svolto oggi la seduta d’allenamento dell’Inter in gruppo. Immediato l’abbraccio col connazionale Thuram

Attraverso le proprie stories su Instagram, Marcus Thuram condivide uno scatto della sessione d’allenamento odierna con l’Inter.

Ecco il centravanti francese riaccogliere in gruppo il connazionale Benjamin Pavard, con il tutore al ginocchio ma pronto per essere convocato per il match con la Lazio.

L’articolo Thuram abbraccia Pavard in allenamento: Benji è tornato! -FOTO proviene da Inter News 24.

