L’ex portiere Sebastien Frey elogia l’estremo difensore nerazzurro.

Sebastien Frey ha fatto la sua personale classifica dei portieri della Serie A; ecco quanto dichiarato a Goal. “Il calcio di oggi è cambiato, all’epoca l’Inter con Moratti poteva tenere un giocatore a prescindere dalla cifra: oggi ci sono altre esigenze”.

Andre’ Onana

“Però è veramente difficile trovare un portiere top, l’Inter ce l’ha: fosse per me lo terrei, avere un grande portiere è importante per costruire una squadra che vuole vincere. Se guardiamo il calcio di oggi, purtroppo l’Inter lo lascerà andare in caso di offerta. Classifica tra lui, Szczesny e Maignan? A oggi, visto che l’Inter è anche andata in finale, metterei Onana, Maignan e Szczesny: non che Maignan non sia bravo, ma l’Inter ha vinto trofei e per rendimento e continuità metto primo Onana“.

