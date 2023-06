Arrivano altre conferme sull’accordo raggiunto tra Inter e Al Nassr per la cessione di Marcelo Brozovic, che consentirebbe ai nerazzurri di passare all’assalto per chiudere il colpo Davide Frattesi. A riportare alcuni aggiornamenti in merito è il giornalista esperto di calciomercato, Fabrizio Romano.

Al Nassr delegation will negotiate with Inter on Monday to complete Marcelo Brozović deal. There’s confidence on both player and club side #transfers

Inter want Davide Frattesi, priority target to replace Brozović. Talks will advance with Sassuolo very soon. pic.twitter.com/cgF4UL0nbI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2023