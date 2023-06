Pablo Bentancur, agente di Nahitan Nandez, ha annunciato la cessione dell’esterno. L’Inter torna alla carica per l’ex obiettivo?

Bentancur, agente di Nandez, ha confermato l’addio del suo assistito al Cagliari intervistato da LaLaziosiamonoi. Il centrocampista piaceva in passato anche all‘Inter:

«Ho parlato con il Presidente e la società e alla fine abbiamo deciso, in tutta tranquillità, lo posso dire pubblicamente, di andare a cercare una proposta per far recuperare l’investimento importante del Cagliari. Il Presidente spese qualcosa come 18 milioni, e c’è anche una percentuale da girare al Boca. Ho sentito già alcune proposte. In Italia presto si saprà da chi».

