I nerazzurri hanno saputo resistere alle sirene inglesi per il centrocampista sardo; i pilastri della rosa sono 4 in tutto.

Il Newcastle come è noto ha provato a comprare Nicolò Barella prima di virare su Sandro Tonali visto che i né i nerazzurri né il sardo aveva aperto ad una possibile trattativa. Come sottolinea il Corriere dello Sport gli incedibili non esistono ma è molto molto difficile che si tratti la cessione di 4 giocatori: oltre all’ex Cagliari nella stessa situazione ci sono Dimarco, Bastoni e Lautaro Martinez.

Federico Dimarco

Questi verranno venduti solo in caso di offerte monstre e di chiara volontà di cambiare squadra: dovranno essere loro a chiedere la cessione. Si parla di sirene inglesi per l’esterno sinistro che verrebbe valutato almeno 40 milioni; l’ex Parma ed Hellas Verona però è tifoso interista sin da bambino ed è quasi impossibile che chieda la cessione.

