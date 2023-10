A Il Tirreno, Frey ha parlato così del campionato di Serie A.

FREY – «Inter favorita per lo Scudetto? L’Inter è una delle candidate a raccogliere l’eredità del Napoli. Tutti pensavano che la partenza di Lukaku, Brozovic e Dzeko avesse indebolito il gruppo, invece non è stato così. Nel gruppone, però, non dimentichiamoci di Milan e Juve».

