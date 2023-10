Mercato Juve, dalla Spagna: colpo a zero dal top club! I dettagli e l’indiscrezione

Secondo quanto riportato da elnacional.cat, Lucas Vazquez sarebbe sempre nel mirino della Juventus. L’esperto laterale fa gola a parametro zero.

Il Real Madrid, infatti, non avrebbe intenzione di confermare in rosa il giocatore non rinnovandogli il contratto in scadenza. Anche i bianconeri sarebbero alla finestra.

