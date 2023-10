De Siervo preoccupato: «Diritti TV? Spero che le offerte salgano…». Le dichiarazioni dell’AD della Lega Serie A

Luigi De Siervo ha parlato dei diritti TV della Serie A a margine dell’evento Comolake. Le sue dichiarazioni.

DE SIERVO – «L’abbiamo detto più volte, non a caso siamo alla quinta tappa di un percorso articolato. La cosa rilevante è che il lavoro svolto dalla commissione ha portato le offerte dei broadcaster a crescere progressivamente nel tempo. Ci auguriamo che anche questa ulteriore step possa alzare ulteriormente l’asticella. I toni della discussione sono sempre stati professionali, nessuna contrapposizione. La Lega ha chiaro il proprio valore. Per contro è evidente il contesto complicato dovuto prevalentemente al gigantesco problema della pirateria. Come sempre resto fiducioso che i tre soggetti possano trovare domani il contesto per alzare il valore delle offerte».

The post De Siervo preoccupato: «Diritti TV? Spero che le offerte salgano…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG