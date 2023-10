Szczesny: «Il ritiro? Ho una data in testa, ecco quando smetterò». Le dichiarazioni del portiere polacco

Sul canale Youtube della Juventus, Szczesny ha risposto alle domande di giovani tifosi bianconeri. Le sue parole sul ritiro.

IL RITIRO – «Una data in testa ce l’ho già. Vorrei essere più disponibile per mio figlio e la mia famiglia. Ma non ho ancora deciso, quando capirò di non essere più utile per la squadra sarà il giorno in cui appenderò i guanti al chiodo. La data sicura non la so».

