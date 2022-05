Il centravanti polacco Robert Lewandowski è deciso nel voler lasciare il Bayern Monaco ma il club non sembra d’accordo.

Robert Lewandowski ha avvertito ormai da settimane il Bayern Monaco circa il suo desiderio di fare una nuova esperienza. I bavaresi forti del contratto fino al 2023 non vorrebbero lasciarlo partire al termine di questa stagione; il bomber ha già detto addio ai tifosi nell’ultima gara di Bundesliga.

Pallone Champions League

La Bild riporta anche che la situazione non è per niente calma: ci sarebbe stata una telefonata tra l’attaccante e la società condizionata da toni molto alti, l’ex Dortmund avrebbe menzionato più volte il Barcellona. Chiarissima quindi la sua volontà ma creare un incastro che soddisfi tutte le parti in causa al momento sembra molto difficile.

