Totti intervistato a Sky ammette che parlerà con Dybala per portarlo alla Roma. In vista della partita a scopo benefico.

Totti vuole portare Dybala alla Roma, non sarà semplice ma l’ex capitano giallorosso ci prova concretamente.

Queste le parole a a Sky in vista della partita benefica dove saranno presenti entrambi: “Vedremo se riusciremo a portarlo a Roma, lunedì lo incontrerò e spero di convincerlo. Siamo a Milano per la partita di Eto’o, giocheremo insieme e gli darò qualche consiglio, cercherò di mettergli qualcosa in testa, speriamo di riuscirci. Sempre che la Roma sia della mia stessa idea”.

IM_Paulo_Dybala

Aggiunge Francesco Totti: “A chi non piacerebbe essere alla Roma, conosciamo le problematiche che ci sono state ma la proprietà nuova ha altre idee rispetto a quella passata. I matrimoni si fanno sempre in due però, la cosa importante però è che la Roma vada bene.“

Conclude sulla finale di Conference League: “Le sfide contro Torino e Feyenoord? Sono due partite totalmente diverse ma hanno un’importanza simile perché ci si gioca l’Europa. La finale però è importantissima perché c’è un trofeo in palio.“

Il pronostico: “Non dico niente per scaramanzia, spero che possa portarla a casa. Sarò lì, se troverò il volo. Mourinho? Ha vinto tanti trofei, nessuno meglio di lui sa come si gioca una finale europea. Non è la Champions ma va rispettata e vinta. Saprà gestire tutto al meglio”.

