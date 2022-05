Il presidente del Napoli, De Laurentiis parla del Barcellona definendo che non ha i soldi per comprare ne Koulibaly ne nessuno.

Tuona il vulcanico presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis che parlando della possibile cessione di Koulibaly snobba il Barcellona: “Il Barça non ha comunicato con De Laurentiis e credo che il Barça non abbia i soldi per poter comprare nessuno.“

Aurelio De Laurentiis

Ma poi precisa il tiro del discorso il presidente: “Non è che non abbia soldi, ma credo che gli abbiano impedito di fare mercato per un certo periodo. Se il momento è abbastanza complicato, queste sono domande che dovete fare al Barcellona e non a me.“

Chiude parlando di Koulibaly: “Se vuole non essere più un simbolo è lui che lo deve decidere. Noi vogliamo che Koulibaly resti, ma non è che la gente la si può obbligare.” Vedremo come andrà a finire, sul giocatore c’è anche la Juventus che cerca un difensore centrale.

