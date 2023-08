Walid Cheddira, nuovo giocatore del Frosinone, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione da nuovo attaccante gialloblù

PAROLE – «Nel calcio mi hanno e mi insegnano ogni giorno e, da quella poca esperienza che ho acquisto, ho anche capito che può succedere sempre di tutto. Non avrei risposto che sarebbe stato impossibile il mio arrivo al Frosinone ma avrei detto che magari sarebbe potuto accadere. Che cosa mi ha spinto a venire qui? Penso che il Frosinone sia una società ambiziosa, sana e con un Direttore che sa di calcio e lo conosce bene. Tutti questi aspetti mi hanno dato grande forza per accettare l’offerta. La mia filosofia è quella di pensare giorno per giorno e lavorare al massimo in ogni allenamento, per poi arrivare al giorno della partita e dare il massimo, dimostrando il mio valore nel migliore dei modi possibili. Ragiono gara dopo gara e poi si vedrà cosa potrà succedere. Speriamo anche di essere richiamato in Nazionale…».

