Guido Burgstaller, capitano e bomber del Rapid Vienna, ha parlato al Corriere dello Sport del playoff di Conference League contro la Fiorentina

PAROLE – «Per noi i due match coi viola rappresenteranno il momento clou della stagione. Non capita spesso per una realtà come la nostra di sfidare una finalista di un torneo Uefa. In squadra non vediamo l’ora che si giochi: siamo già carichi. Nel calcio vince il più forte. Il Rapid, oggi, ha tutte le possibilità di passare il turno contro la Fiorentina. Il nostro allenatore ci ha preparato bene in vista della gara di domani. Abbiamo studiato in particolare la vittoria della Fiorentina a Genova: in quel match si è visto in modo chiaro non solo che affronteremo una squadra di qualità ma soprattutto in salute sotto l’aspetto fisico».

