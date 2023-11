Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara persa contro l’Inter

GOL DIMARCO – «Volevo capire se la voleva mettere a Dumfries o calciare. Se voleva calciare è un fenomeno, non posso dare responsabilità neanche al portiere. Capita raramente di vedere gol così. Poi il rigore era così così, un pizzico di malasorte c’è stata ma anche i colpi dei campioni dell’Inter come Dimarco».

SODDISFAZIONE – «Il dispiacere di non aver portato a casa punti c’è, meritavamo di andare sullo 0-0 al primo tempo. Soulé ha fatto giocate importanti ma poteva determinare di più, poi abbiamo avuto altre occasioni come quella di Oyono. Sono episodi particolari che fanno parte del calcio, ci è girata al contrario ma non posso dire niente ai ragazzi: non avevano paura di giocare contro l’Inter».

