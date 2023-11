Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara vinta contro il Frosinone

PERCORSO VINCENTE- «I ragazzi hanno fatto queste prime 16 partite nel migliore dei modi, lavorano insieme molto bene. Insieme deve essere la nostra parola. Cambio spesso i giocatori, siamo ancora a un terzo del campionato, ci saranno delle difficoltà, e la differenza la farà la squadra».

GRIGLIA SCUDETTO – «Le griglie non mi piacciono. Noi promettiamo ai nostri tifosi di fare più partite possibili, com’è successo lo scorso anno. In questo momento ci danno per favoriti per quello che stiamo esprimendo e per come stiamo giocando. Forse non siamo i più ricchi, quest’anno abbiamo fatto un utile di 0 nonostante la finale di Champions. Abbiamo dei grandissimi dirigenti e un gran presidente che ci stanno sempre vicino. E poi il pubblico, che ci supporta in qualsiasi momento, sia in casa che in trasferta».

