I nerazzurri tornano in vetta alla classifica battendo anche il Frosinone; ecco le pagelle del posticipo di San Siro.

SOMMER 6,5: salvato dal palo sul diagonale di Cheddira, si fa trovare pronto sulla conclusione di Marchizza e sul tiro di Ibrahimovic.

DARMIAN 6,5: compie in avvio un salvataggio provvidenziale deviando in corner il tiro di Reinier. Si ripete in un altro paio di occasioni, parte braccetto e chiude quinto a destra.

ACERBI 6,5: prestazione solidissima nonostante soprattutto nella prima frazione gli avanti del Frosinone tentino di sgusciare via parecchio.

BASTONI 6: Soulé non è un avversario semplice ma lui non perde mai la calma.

DUMFRIES 5,5: stranamente timido e bloccato sulla difensiva, sbaglia una facile occasione di testa nella ripresa, è stanco e si vede. (Dal 61’ DE VRIJ 6: gara ordinaria).

BARELLA 6,5: corre tantissimo ma non sempre indovina la giocata.

CALHANOGLU 6,5: non molto nel vivo del gioco non per demeriti suoi, oggi la manovra non passa sempre dai suoi piedi. Resta la solita certezza dal dischetto, suo il 2-0. (Dall’81’ SENSI s. v.).

MKHITARYAN 6,5: solito condensato di qualità e quantità. (Dal 69’ FRATTESI 6: tocca pochi palloni, potrebbe fare 3-0 ma centra Turati).

DIMARCO 7: nel primo tempo è impreciso sui cross ma è tremendamente preciso quando segna l’1-0 da centrocampo, goal clamoroso perché era anche vicino alla linea del fallo laterale, ha fatto esplodere lo stadio. Dopo la rete prova a mandare in porta un paio di compagni che però sprecano. (Dall’81’ CARLOS AUGUSTO s. v.).

THURAM 6,5: esegue tantissimi allunghi ma non è lucidissimo al momento di concludere. In avvio di ripresa si guadagna con grandissima tecnica in dribbling il calcio di rigore poi trasformato da Calhanoglu. (Dal 69’ ARNAUTOVIC 6: mette a disposizione della squadra la sua fisicità, cerca di dialogare con Lautaro non sempre con successo).

LAUTARO MARTINEZ 6: sua la prima vera chance del match ma il suo destro esalta i riflessi di Turati, colleziona poche occasioni ma si sbatte tanto in fase difensiva. Nel finale spreca col diagonale mancino.

INZAGHI 6,5: il Frosinone gioca molto bene nel primo tempo ma la sua squadra ha vita facile dopo averla sbloccata. Solo vittorie in campionato tra seconda e terza sosta delle nazionali, ora serve non abbassare la guardia.

