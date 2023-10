Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato al sito ufficiale del club gialloblù della recente visita di Luciano Spalletti al centro sportivo

SPALLETTI – «Innanzitutto Spalletti è venuto a vedere l’allenamento del Frosinone, era interessato a tante cose: quello che facciamo durante la settimana, come prepariamo l’avvicinamento alla partita. E a seguire è venuto a vedere qualche calciatore. Voi dite Soulé, che però non è solo italiano ma anche argentino per cui sarebbe sbagliato dire che Spalletti è venuto a vedere solo lui. Il ct azzurro è interessato anche ad altri ragazzi, non sto qui a dire chi. Al massimo lo dirà Luciano Spalletti ai giocatori interessati».

