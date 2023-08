Il Frosinone questa sera esordirà contro il Napoli ma intanto pensa anche al mercato con gli interessamenti per Okoli e Zerbin

Il difensore è di proprietà dell’Atalanta e potrebbe andare a giocare per fare minutaggio, mentre l’esterno del Napoli per lui sarebbe un ritorno in gialloblù. Situazioni da capire e valutare ma il ds Angelozzi prova a regalare qualche altro tassello giovane e interessante a Di Francesco. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

