Ricardo Rodriguez, difensore del Torino, ha parlato a Tuttosport di obiettivi, leadership e Juric in vista della nuova stagione. Le sue dichiarazioni:

OBIETTIVO – «È il terzo anno con Juric. Nel primo abbiamo concluso con 50 punti. Nella passata stagione siamo arrivati a 53 e forse ne avremmo meritato qualcuno in più: è positivo perché significa che siamo cresciuti grazie al lavoro di ogni giorno. Ora l’obiettivo è uno solo: migliorarci ancora».

LEADER – «So che i ragazzi mi seguono, mi osservano. Èd è giusto che si rendano conto di quanto sia fondamentale allenarsi con impegno e serietà. Le parole sono importanti, però lo sono anche i fatti. Quando vado in campo, ho una responsabilità per me ma pure per chi ho attorno. I compagni devono sapere che c’è Rodri che sta qua e dà il massimo. Non voglio sbagliare».

JURIC – «È uno che non molla mai. Se ha un’idea puoi stare sicuro che la porta a termine. È un allenatore bravo, che sa migliorare i giocatori giorno dopo giorno. A qualcuno può piacere, ad altri no».

