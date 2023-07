Le parole di Giorgi Kvernadze, nuovo acquisto georgiano del Frosinone: «Sono convinto sarà una stagione di successo»

Giorgi Kvernadze, ala georgiana appena arrivata dal Frosinone, ha parlato ai canali ufficiali del club per presentarsi. Di seguito le sue parole.

ARRIVO – «Innanzitutto sono felice di essere arrivato al Frosinone. Sono convinto sarà una stagione di successo sia per la mia squadra che a livello personale».

CHE GIOCATORE É E IL SUO IDOLO – «Non mi piace molto parlare di me, tutto quello di cui sono capace preferisco farlo vedere sul campo. Indubbiamente il giocatore al quale mi ispiro è il mio idolo Kvara».

IMPATTO DI KVARA IN SERIE A – «Certo, ho visto tutte le sue partite e penso che le sue prestazioni siano state le migliori di tutta la Serie A della scorsa stagione. È un giocatore fantastico».

POSIZIONE IN CAMPO – «La mia posizione preferita è l’ala sinistra ma sono a disposizione del mister».

SCELTA DEL FROSINONE – «Perché ho percepito il grande interesse da parte del Frosinone nei miei confronti, volevo questa esperienza. Il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Serie A in Italia. Cercherò di dare il massimo per questa maglia».

