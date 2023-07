Il Bayern Monaco avrebbe scartato Kolo Muani tra i profili per l’attacco: i bavaresi cercano un giocatore di maggiore esperienza

Niente Bayer Monaco per Kolo Muani. Come riportato da Sport1, i bavaresi per l’attacco stanno cercando una figura con un profilo di maggiore esperienza, con Kane sempre in cima alla lista.

La decisione di fare un passo indietro spalanca le porte al PSG, che ha messo nel mirino l’attaccante francese per sostituire le stelle partenti.

