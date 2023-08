Allo stadio Benito Stirpe, il match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24 tra Frosinone e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Benito Stirpe, Frosinone e Napoli si affrontano nel match valido per la prima giornata della Serie A 2023/24.

Frosinone-Napoli: sintesi e moviola

1′ – primo possesso per il Napoli.

4′ – Rigore Frosinone! Intervento falloso su una mischia, Cajuste colpisce Baez nel tentativo di spazzare.

7′ GOL FROSINONE – rigore perfetto di Harraoui che spiazza Meret

12′ – Primo giallo della gara per Oyono del Frosinone, che stende

13′ – Primo giallo anche per il Napoli per Lobotka.

20′ – Osimhen cerca di scappare in profondità, ottima chiusura di Oyono sul raddoppio.

24′ – GOL NAPOLI – Politano conclude dal limite al termine di una azione insistita da parte dei partenopei.

27′ – Cooling Break: prima della sosta giallo a Cajuste.

32′ – Occasione Frosinone, gran palla di Marchizza per Baez che conclude al volo, calciando fuori di poco sull’esterno della rete.

35′ – GOL NAPOLI – Raspadori porta in vantaggio il Napoli: Cross di Olivera per Osimhen, sponda per Raspadori che di prima intenzione fa gol.

36′ – GOL ANNULLATO – Cajuste in fuorigioco: il gol viene annullato.

41′ – GOL NAPOLI – Gran botta di Osimhen su assist di Di Lorenzo: palla che batte sulla traversa e poi in rete.

45′ + 4′ – Fine primo tempo.

46′ – Inizia il secondo tempo. Primo controllo per il Frosinone.

58′ – Occasione Frosinone, che prende un palo con Baez su Punizione.

59′ – Osimhen in contropiede cerca il colpo da sotto, palla alta di un soffio.

65′ – Lobotka prova il destro a giro dalla distanza, ma la sfera termina di poco a lato.

71′ – Turati salva su una gran botta da vicino di Raspadori, in posizione defilata al limite dell’area piccola.

Migliore in campo: a fine partita

Frosinone-Napoli 1-2

7′ Harraoui rig., 24′ Politano, 41′ Osimhen

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Cuni, Caso. All. Di Francesco

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Garcia

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG