Ci siamo: oggi inizia il campionato anche di Inter e Monza. Inzaghi e Palladino hanno scelto i 22 da mandare in campo.

L’Inter si schiera con il solito 3-5-2 che prevede poche ma significative novità: dentro subito dal primo minuto il portiere Sommer ed il centravanti Marcus Thuram, il nuovo numero 9 che proverà a non far rimpiangere Romelu Lukaku. Nel Monza giocano i due ex D’Ambrosio e Gagliardini; ecco le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 44 Stabile, 50 A. Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

MONZA (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 33 D’Ambrosio, 22 Pablo Mari, 5 Caldirola; 84 Ciurria, 6 Gagliardini, 32 Pessina, 77 Kyriakoupoulos; 28 Colpani, 10 Caprari; 24 Maric.

A disposizione: 23 Sorrentino, 66 Gori, 7 Machin, 11 F. Carboni, 13 Pedro Pereira, 19 Birindelli, 21 V. Carboni, 37 Petagna, 38 Bondo, 44 A. Carboni, 46 Cittadini, 47 Mota Carvalho, 80 Vignato.

Allenatore: Raffaele Palladino.

