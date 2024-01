Le parole di Nadir Zortea, esterno di proprietà dell’Atalanta, nella conferenza stampa di presentazione al Frosinone

Nadir Zortea ha parlato nella conferenza stampa di presentazione al Frosinone, dopo l’ufficialità del suo arrivo dall’Atalanta.

PAROLE – «Ringrazio in primis il direttore perchè mi ha dato questa occasione e non è stato semplice farmi venire qui. CI siamo sentiti spesso e alla fine è riuscito a sbloccare la situazione. All’Atalanta ho avuto poco spazio e ho pensato che per la mia crescita c’era bisogno di andare da chi mi voleva veramente per farmi giocare. Da parte mia c’era la disponibilità di partire e la volontà di venire fin da subito. A Bergamo però quando si è infortunato Hateboer la società aveva bisogno di me in quel ruolo e quindi il mio arrivo è stato ritardato».

