Funerale Berlusconi, Milan in lutto: ecco cosa succederà nella giornata di domani, quando si terranno i funerali dello storico presidente

Il Milan sarà in lutto nella giornata dei funerali di Silvio Berlusconi, storico presidente del club rossonero ed ex premier. Mercoledì 14 giugno, infatti, saranno sospese tutte le attività interne ai dipendenti di Casa Milan dalle 14.45, in modo tale da seguire le esequie.

Chiuderanno i negozi e i centri sportivi per tutta la durata della cerimonia, mentre Milan Tv interromperà le trasmissioni. Anche le attività social del club verranno sospese sin dalle 10 del mattino. Lo riferisce l’Ansa.

