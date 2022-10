L’ex calciatore di Juventus e Torino degli anni 90 parla in esclusiva a Juventusnews24, così si esprime Luca Fusi.

Ecco le parole dell’ex giocatore Luca Fusi parla della Juventus e di Allegri a Juventusnews24.com, ecco le parole: “E’ normale che quando in una squadra le cose non vanno per il meglio si tende sempre a colpevolizzare l’allenatore, anche perché è quello più facile da mandare via rispetto ai giocatori. Io penso che, con le difficoltà e quello che c’è stato in questi mesi, Allegri stia cercando in tutti i modi le soluzioni per cercare di ottenere quei risultati che finora sono mancati.“

Conclude così l’ex giocatore: “Negli anni passati la Juventus ha avuto la difesa più forte grazie a difensori fortissimi come Barzagli, Bonucci e Chiellini che hanno scritto pagine importanti con la maglia bianconera e con quella della Nazionale. Per cui è difficile sostituirli tutti e subito. La Juve sta cercando di farlo e ha preso Bremer. Negli anni passati aveva provato con De Ligt. Purtroppo non è facile. E’ logico che una difesa forte garantisce più soluzioni e dà più competitività. La Juve deve riuscire a trovare i giocatori che sostituiscano quelli che hanno fatto la storia.“

