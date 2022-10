José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato dopo la vittoria ottenuta dai giallorossi contro la Sampdoria

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

VITTORIA – «Sono soddisfatto. Prima di tutto è una vittoria importantissima. Penso anche meritata, sono molto felice. Soprattutto di vedere una squadra che mi piace tanto con un allenatore che è un fratello per me e voglio dirgli che l’anno prossimo torneremo qui, sono fiducioso che la Sampdoria non andrà in Serie B. Voglio mandare un abbraccio speciale a un ragazzo speciale».

MOMENTO DELLA ROMA – «Noi abbiamo giocato giovedì, abbiamo avuto degli infortuni. Abbiamo giocato con degli infortuni. So che qualcuno non la penserà come me: quando abbiamo perso con Inter e Atalanta ci è stato detto di tutto. È dura che ci venga dato credito, ma con tutti i nostri problemi stiamo facendo il campionato migliore possibile. La vittoria è meritata, magari sarebbe stato meglio con minore sofferenza. Sapevo che Zaniolo sarebbe stato devastante per loro, così è stato. Negli ultimi venti minuti abbiamo controllato la gara».

CONTINUA SU SAMPNEWS24

L’articolo Roma, Mourinho: «Dura ci diano credito, ma stiamo facendo il meglio possibile» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG