La Juventus sta per ritrovare due dei suoi assi, Pogba e Chiesa sono quasi pronti. Ecco la situazione attuale dei bianconeri.

Max Allegri sta per riabbracciare due dei suoi fenomeni fuori da molto tempo, la Juventus sta per ritrovare Pogba e Chiesa. Allegri non vede l’ora di averli a disposizione, Chiesa è praticamente pronto avrà una amichevole organizzata per lui per vedere in che condizioni fisiche si trova, quanto tempo avrà sulle gambe e le sensazioni del giocatore se saranno uguali e su che ruolo iniziare nuovamente la sua avventura in bianconero in questa seconda vita. Il dubbio c’è se farlo ripartire da ala o piuttosto metterlo in attacco proprio accanto all’amico Dusan Vlahovic.

Il francese Pogba, il centrocampista sta per ritornare, l’obiettivo è senza ombra di dubbio il Benfica ma non sarà forzato, settimana più o meno cambia poco. Allegri in cuor suo spera di poterli schierare entrambi per sognare l’impresa di battere il Benfica e giocarsi tutto contro il PSG con la speranza che il Maccabi faccia almeno un regalino. Ma non è solo questo, servirà anche un punto per l’Europa League.

