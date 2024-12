Un premio importante, un sogno da inseguire e un futuro incerto tra voci e legami con l’Inter: le dichiarazioni di Pio Esposito sorprendono. Francesco Pio Esposito al Gran Gala del calcio AIC 2024 è stato eletto migliore giovane della Serie B; ecco le sue prole al riguardo: “E’ il primo premio personale così importante che vinco, sono molto contento di essere in mezzo a tutti questi campioni, tra il top del calcio italiano. Ringrazio l’AIC per il premio e lo Spezia che mi ha fatto arrivare qui“. Le prossime mosse “L’obiettivo è la Serie A, il sogno è riportare lo Spezia lì. Questa stagione dovevo riconfermarmi in Serie B, cerco di fare il meglio poi l’anno prossimo si vedrà”. Pronto per la Serie A “Non essendoci arrivato non he ho la piena certezza, ma mi sento già pronto e voglioso di mettermi alla prova. Anche in Under 21 ho giocato con ragazzi che […]

