Partito lo scorso weekend per assistere alla finale di Copa Lobertadores, il vice direttore sportivo nerazzurro ha in mente specifiche zone del campo da rinforzare. L’importanza strategica dei viaggi di scouting in Sud America non è un elemento nuovo nel mondo del calcio dove la ricerca di talenti emergenti si trasforma spesso in una vera e propria corsa all’oro. La recente missione intrapresa da Dario Baccin, vice DS dell’Inter, ha riacceso i riflettori su questa prassi, soprattutto alla luce delle nuove direttive imposte dall’ingresso della società di investimenti Oaktree. Questa escursione non è solamente una routine annuale ma rappresenta un tassello fondamentale nelle strategie di mercato mirate all’acquisto di giovani promesse. Una strategia di mercato ben precisa Con l’obiettivo di rinfrescare e potenziare la rosa dei giocatori, il club, guidato dall’occhio esperto di Baccin, rivolge un’attenzione particolare al Sud America, un territorio storicamente ricco di talenti calcistici e, tutt’ora, dai […]

