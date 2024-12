I nerazzurri l’estate scorsa non hanno speso una cifra banale per assicurarsi il portiere spagnolo; tuttavia per lui non è arrivato ancora il momento dell’esordio. Sergio Barila, procuratore di Josep Martinez, è stato intervistato da Calciomercato.it: ecco le sue parole. “0 minuti in campo? È una decisione dell’allenatore”. “Josep si sta allenando per essere preparato quando arriverà l’occasione, per poter fornire la prestazione di cui la squadra ha bisogno“. La certezza L’Inter ha speso intorno ai 15 milioni di euro per comprarlo dal Genoa, una cifra per nulla piccola in questo periodo; perciò fa rumore il fatto che lo spagnolo non abbia ancora giocato. L’agente però è sicuro del suo valore: “A livello personale sono sicuro che i tifosi saranno contenti di lui. I suoi compagni lo hanno accolto molto bene nello spogliatoio, aiutandolo a inserirsi velocemente nella squadra. Ha un buon rapporto e feeling con tutti”. 0 minuti in gare ufficiali “Se l’Inter ha scelto […]

