L’attaccante argentino farà ritorno al club nerazzurro ma una sua riconferma appare sempre meno probabile.

L’Inter comprò Joaquin Correa nell’agosto del 2021: l’argentino aveva fatto molto bene alla Lazio agli ordini proprio di Simone Inzaghi.

Il rendimento

I nerazzurri furono allora vicinissimi all’acquisto di Marcus Thuram che però pochi giorni prima della firma si infortunò al ginocchio. Inzaghi, spinto dagli 11 goal ed i 6 assist realizzati nell’ultima stagione in biancoceleste ne caldeggiò l’acquisto per una cifra superiore ai 30 milioni di euro. Col senno di poi si può dire che l’affare è stato un buco nell’acqua anche se gli inizi furono promettenti. Il Tucu segnò una doppietta a Verona che sembrava benaugurante ma poi le presenze in campo sono state molto poche ed i goal ancora meno per via di una grande fragilità fisica.

Joaquin Correa

Scenari futuri

Pochi lampi non bastano per una riconferma, la sua ultima stagione l’ha passata in Francia dove ha fatto ancora peggio: 0 goal e 0 assist in meno di 700 minuti complessivi. Il Marsiglia non lo ha riscattato ma nell’Inter non c’è spazio per lui. Sulle sue tracce ora come ora ci sono Estudiantes, River Plate e Corinthian; i nerazzurri non possono vederlo in prestito perché manca solo 1 anno alla scadenza del suo contratto. Quasi scontato che ci sarà minusvalenza, dunque, secondo Tuttosport l’Inter potrebbe anche negoziare col giocatore una rescissione consensuale visto che il suo ingaggio da 3 milioni netti pesa sulle casse societarie.

