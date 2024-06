Il trequartista dell’Inter del Triplete Wesley Sneijder non pone limiti alla squadra di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione.

Wesley Sneijder ha parlato della prossima finale di Champions League ma non solo ai microfoni di Sky Sport. “Queste sono le serate più belle che esistono, certo che si vogliono sempre vivere questo momenti”.

Sui nerazzurri

“L’Inter ha fatto moto bene, ha vinto il campionato e poi pensavo potesse fare di più in Champions, ho sempre detto potesse arrivare in finale: purtroppo hanno perso, ma secondo me con la squadra fortissima che hanno il prossimo anno saranno ancora in semifinale o finale”.

Joshua Zirkzee

Il commento alla notizia che Mourinho va al Fenerbahce

“Ci ho parlato stamattina. Io avevo un appuntamento con lui per incontrarci di nuovo nelle prossime stagioni, ma gli ho mandato un messaggio a lui: ‘Ora non si può, vai al Fener e io sono legato al Galatasaray’. Magari non si può, ma possiamo mangiare insieme”.

Sul centravanti del Bologna, suo connazionale

“Dove vedrei Zirkzee? Magari in Italia, all’Inter o al Milan. È fortissimo, doveva andare agli Europei al 100%. Sicuramente la prossima stagione andrà una squadra fortissima”.

Le sensazioni provate il 22 maggio 2010 a Madrid

Inevitabile una domanda sulla finale vinta dall’Inter 14 anni fa contro il Bayern Monaco, l’olandese fece assist per la prima rete di Milito. “In finale sono entrato per divertirmi, come sempre. La Champions in generale, non solo in finale, è la cosa più bella che può sognare un giocatore”.

