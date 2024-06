I tifosi nerazzurri sono tornati di ottimo umore dopo che verso ora di pranzo sono iniziate ad arrivare ottime notizie per il prolungamento del capitano.

Se si ascoltavano le voci sempre più forti dei giorni scorsi si era portati a pensare che Lautaro Martinez non avrebbe firmato il rinnovo del contratto con l’Inter a breve; invece stamattina c’è stato un improvviso cambiamento.

La vicenda

Sì perché acquistavano sempre più forza i rumours che parlavano di una richiesta di ingaggio di 12 milioni di euro a stagione da parte dell’argentino: l’Inter non poteva in nessun modo offrire più di 9 milioni più bonus, cifra poi accettata dal numero 10.

Lautaro Martinez che esulta

Il retroscena

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, è stato il giocatore stesso a fare il passo decisivo verso l’Inter, la società più di quanto offerto non poteva proporre: questo gesto testimonia ancora una volta il suo immenso amore per i colori nerazzurri. Il capitano, insomma, avrebbe convinto il suo agente ad abbassare le pretese economiche. Lautaro Martinez sembra poter quindi diventare una bandiera in un’epoca in cui bandiere non ce ne sono più. Altrove avrebbe potuto guadagnare molto di più: questo probabilmente è il contratto più importante della sua carriera e lui ha scelto di firmarlo con l’Inter.

Le prossime mosse

Martedì saranno eletti il nuovo presidente dell’Inter ed il nuovo Consiglio di Amministrazione: è probabile che per allora ci sarà anche la firma di Lautaro sul rinnovo. Oggi è stato raggiunto un principio d’accordo, nei prossimi giorni ci saranno altri incontri per limare i dettagli.

