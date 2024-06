Pinamonti potrebbe essere un’ottima idea per l’Inter, anche per rispondere alla richiesta di Inzaghi di avere una quinta punta.

Simone Inzaghi, alla guida tecnica dell’Inter, ha formalmente espresso alla dirigenza del club la necessità di ampliare l’organico attaccante con l’inserimento di una quinta punta. Questo desiderio emerge in vista di una stagione particolarmente impegnativa per i nerazzurri, che si troveranno a competere su ben cinque fronti. L’obiettivo principale di questa richiesta è quello di garantire una gestione ottimale della condizione fisica dei titolari, permettendo rotazioni più frequenti tra i giocatori in attacco.

Le mosse della dirigenza per soddisfare Inzaghi

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza dell’Inter si trova di fronte alla sfida di bilanciare le esigenze tecniche espresse da Inzaghi con le necessità economiche del club. La soluzione suggerita comporterebbe un approccio creativo nei momenti di emergenza, valutando la possibilità di impiegare in attacco giocatori come Zielinski e Mkhitaryan, attualmente in forza al centrocampo, dove l’Inter vanta una rosa numerosa e di qualità.

Strategie e sacrifici: il mercato dell’Inter

L’acquisizione di un quinto attaccante solleva questioni legate alla gestione delle liste dei giocatori eleggibili per le diverse competizioni. Tra le opzioni valutate vi è quella di ricorrere al prestito di Andrea Pinamonti, al ritorno da un’esperienza non entusiasmante con il Sassuolo, ma con una formazione giovanile trascorsa proprio nell’Inter. Un’altra via potrebbe comportare la cessione di Marko Arnautovic, attaccante di esperienza ma alle prese con problemi fisici, un ingaggio rilevante e caratteristiche tecniche viste come sovrapponibili con quelle di altri elementi dell’attacco nerazzurro, incluse quelle del potenziale nuovo arrivo Taremi.

Di fronte alle sfide e alle opportunità del mercato, la dirigenza dell’Inter si muove con l’intento di confermare e rafforzare una squadra già competitiva, cercando soluzioni che possano soddisfare le richieste del suo allenatore senza compromettere l’equilibrio finanziario e tattico della rosa.

