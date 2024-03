Olivier Giroud, potrebbe rinunciare alla proposta della MLS e firmare il rinnovo per il Milan.

Oliver Giroud, da settimane, è accostato ai Los Angeles FC ma tutto, clamorosamente, potrebbe cambiare. Il Corriere dello Sport, sulle proprie colonne, ha svelato un retroscena decisamente interessante riguardante il futuro del francese che, a dispetto di quanto si diceva, potrebbe ancora al Milan.

Niente MLS e rinnovo con il Milan?

Il futuro di Giroud non è ancora scritto. L’esito sembrava ormai scontato ma, nelle ultime ore, ci sarebbe un clamoroso ribaltone. Il Corriere dello Sport ha evidenziato che l’attaccante francese del Milan non ha ancora preso una decisione definitiva in merito alla proposta di approdare in MLS. Giroud infatti starebbe tentennando in merito alla proposta dei Los Angeles FC, non convinto di chiudere con il calcio europeo e con il Milan. Uno scenario quindi che lascia aperte molte possibilità, anche quella di continuare per un altro anno con i colori rossoneri.

Il Milan vuole una risposta

Da canto suo il Milan attende quanto prima una risposta dal proprio attaccante, sottolinea Il Corriere dello Sport. Sul piatto, in caso di permanenza, ci sarebbe per lui un contratto per un altro anni alle stesse cifre di quello attuale. Il Club di Via Aldo Rossi vorrebbe quanto prima sapere la decisione sul proprio futuro di Giroud, così da poter pianificare al meglio la prossima stagione, anche e soprattutto in chiave mercato. Una sua permanenza infatti cambierebbe i piani societari rivolti al rafforzamento del pacchetto avanzato della rosa che, a prescindere da Giroud, prevede almeno l’acquisto di un attaccante di peso.

