Kjaer ha rotto il silenzio e ha espresso chiaramente quali sono le sue speranze in merito al proprio futuro al Milan.

Kjaer ha dimostrato di essere un giocatore importante, da Milan, fin dal primo momento in cui ha varcato i cancelli di Milanello. Giocatore di esperienza e di temperamento, classico esempio di uomo carismatico e determinante all’interno dello spogliatoio. Il danese, ai microfoni di bold.dk, ha parlato del suo futuro chiarendo le sue priorità e aspirazioni, come calciatore e come uomo.

Simon Thorup Kjaer

La volontà di Kjaer

Simon Kjaer ha letteralmente sposato il Milan. Il suo rapporto con i colori rossoneri è un tutt’uno emozionale fortissimo, tanto che da fuori si percepisce chiaramente quanto il danese abbia trovato, a Milano e con il Milan, casa propria. Il giocatore infatti ai microfoni di bold.dk, senza maschere, ha affermato “se posso restare a Milano sono molto felice”. Kjaer ha sottolineato poi qual è stato il sogno di una intera carriera, soprattutto quando evidenzia che “è sempre il club in cui ho cercato di arrivare, fin dalla prima volta che sono andato al Palermo”.

Il futuro

Il Milan non ha ancora preso una decisione in merito al futuro di Kjaer, che vedrà scadere il suo contratto con i rossoneri il prossimo giugno. Da ciò che trapela sembra siano gli ultimi mesi a Milanello per Kjaer ma, finché non sarà ufficiale, non è da escludere che si possa trovare l’accordo per un’altra stagione. Il danese nel frattempo ha le idee chiare sul proprio futuro: “Per quanto mi riguarda, sono nel posto in cui voglio essere. Gioco nel Milan, mi trovo bene nel Milan e ripongo molte speranze in me stesso. Ma che la decisione venga presa adesso o tra due mesi, per me non cambia nulla. Eravamo settimi o ottavi quando sono arrivato quattro anni fa. Adesso siamo in Champions League ogni stagione”.

