Tomori, dall’auditorium Enzo Tortora di Milano, ha lanciato un messaggio chiaro e forte contro ogni forma di razzismo.

Dopo il tanto e discusso caso Acerbi, la Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale assume un valore ancora più importante. Tomori e Pobega hanno preso parte all’iniziativa chiamata “Tutti i colori dello Sport“, promossa dall’AC Milan, all’auditorium “Enzo Tortora” di Milano. I due giocatori hanno parlato della piaga del razzismo dinanzi a centinaia di studenti.

Tommaso Pobega

Il razzismo mi fa incazzare

Tomori oltre ad essere un arcigno difensore, ha dimostrato di saper essere molto tagliente anche con le parole. Sul tema razzismo ha dichiarato senza mezzi termini: “Il problema razzismo non mi ha mai bloccato anche se ho visto qualcosa sui miei social, ma per me non lo è mai stato. Però io so bene che esiste e che c’è un problema. Mi fa incazzare”. Il difensore del Milan ha poi continuato affermando: “Tutti sappiamo che c’è un problema di razzismo. Io personalmente dico che sono contento che si tenti di eliminare questo problema. In Inghilterra ci sono tante iniziative. Mi fa piacere parlarne perché il razzismo c’è nel calcio e fuori dal calcio. Oggi possiamo parlarne, dando un po’ di consigli su come eliminarlo. Sono stato felice quando tutta la squadra era assieme a Mike a Udine, anche la società, i social… Quelle cose lì sono un momento, che però fa tutta la differenza del mondo. Dopo quello che è successo, a me fa ancora più piacere far parte di questo Club”

Le parole di Pobega

Anche il centrocampista del Milan Pobega ha presenziato all’evento e ha parlato del tema razzismo. Il giocatore ha sottolineato che “la scuola può essere d’aiuto per eliminare queste barriere”. Ha inoltre espresso un proprio pensiero per quanto accaduto a Udine nei confronti di Maignan: ““Mi sono sentito orgoglioso di far parte di un gruppo che sostiene il compagno sotto ogni punto di vista. I social sono un megafono e quando possono essere utilizzati per trasmettere cose positive è giusto aiutarsi nel diffonderle il più possibile”.

