Il finale di stagione si avvicina e quindi anche il tempo dei bilanci. Jovic al Milan è arrivato come una sorta di “scommessa”, un’occasione per il serbo per riscattarsi e dimostrare di meritare il calcio che conta. A giugno il suo contratto scadrà e il Milan deve decidere se rinnovargli il contratto o lasciarlo libero. Da quanto trapela il Club di Via Aldo Rossi ha le idee chiare in merito al futuro di Jovic.

La decisione del Milan

Il Milan è pronto a cambiare il proprio look in attacco, reparto in cui arriverà senza dubbio almeno un rinforzo la prossima estate. Alla voce partenti il nome di Jovic è sempre stato accompagnato da un punto interrogativo. In quel di Via Aldo Rossi c’era incertezza sul futuro di Jovic, in particolare dopo l’espulsione a Monza per fallo di reazione su Izzo. Nelle ultime settimane però le quotazioni del serbo sono in ascesa e, da quanto trapela, il Milan eserciterà l’opzione di rinnovo di contratto di Jovic, almeno fino al 2025.

Perche Jovic al Milan

Jovic al Milan ha dimostrato di poter valere un posto in una squadra ambiziosa come quella rossonera, non risentendo affatto il ruolo da secondo attore. Quest’anno è stato l’alter ego di Giroud, l’anno prossimo forse di Sesko o Zirkzee. Il serbo quest’anno con la casacca rossonera ha segnato 8 reti in scarsi 1000 minuti giocati, più precisamente 971. Un ruolino di marcia invidiabile per essere un’ottima alternativa alla punta di riferimento.

