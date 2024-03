L’ex centrocampista Emerson ha sottolineato l’importanza che può avere il fattore campo nel doppio confronto tutto italiano di Europa League.

MilanNews ha intervistato Emerson per un punto di vista sul doppio confronto di Europa League tra Milan e Roma. “De Rossi ha fatto il suo esordio che era di fianco a me, quindi mi fa particolarmente piacere vederlo lì. Ha il cuore romano ed è uno che sente molto questa responsabilità. Si merita questa occasione, me lo ricordo quando era un ragazzino come si impegnava per arrivare dove è arrivato”.

Doppio confronto con la Roma: andata a San Siro e ritorno all’Olimpico

“Questo può essere pericoloso per il Milan. Quello che dovrà fare è cercare di mettersi nelle migliori condizioni possibili già all’andata perché la pressione dell’Olimpico è incredibile, il pubblico trascina la Roma e spesso travolge l’avversario”.

Sul Milan attuale

“Sono contento che stia tornando ad essere il Milan di una volta. È una società che se lo merita, un grande club”.

La condizione dei giallorossi

“Sarà complicato dire come andrà a finire il doppio confronto perché sono due squadre che si conoscono molto bene. Tralasciando l’ultima partita di coppa la Roma è in grande ripresa. Anche a Firenze nonostante abbia sofferto è riuscita a riprenderla”.

Sul Bayer Leverkusen, una delle favorite alla vittoria dell’Europa League

“È la loro filosofia da sempre. L’obiettivo è prendere i grandi prospetti, che non costino troppo. Giovani che poi hanno modo di crescere velocemente perché il Leverkusen ti dà la vetrina delle competizioni europee, oltre che la Bundesliga che è un campionato d’alto livello. Io vi arrivai a 20 anni e già all’epoca avevano una struttura spettacolare. Sono rimasto per quattro anni e sono stato benissimo. Diciamo che per un calciatore è un ottimo trampolino di lancio per andare in una big”.

