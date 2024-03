Il Milan sta lavorando ai rinnovi di stipendi, uno su tutti quello di Mike Maignan. Il punto sulla trattativa con il giocatore.

Il Milan non intende farsi trovare impreparato e, con buon anticipo, ha dato il via alle contrattazioni per i rinnovi dei contratti dei suoi giocatori simbolo. Uno tra questi è senza dubbio Mike Maignan, il numero uno sempre più imprescindibile nel Milan che sarà. Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, ha fatto il punto sulla trattativa tra Maignan e il Milan, chiarendo cifre e dettagli.

Mike Maignan

Distanza tra domanda e offerta

Le parti, spiega Il Corriere dello Sport, sono ancora distanti. Attualmente Maignan percepisce 2,8 milioni l’anno, e ha contratto che scadrà a giugno 2026. La prima proposta del Milan per blindarlo, allungando l’attuale scadenza di contratto di tre anni, è stata di 4,5 milioni. Cifra che non soddisfa il portiere francese per il quale in Europa c’è la fila, in particolare PSG, Bayern Monaco e Chelsea.

La richiesta di Maignan

Maignan, come legittimo che sia, vorrebbe essere messo sullo stesso piano di Leao in ordine di importanza nel Club che, per intenderci, percepisce 6 milioni l’anno. Questa cifra, spiega Il Corriere dello Sport, è quanto richiederebbe Maignan per apporre la firma sul rinnovo di contratto. La volontà del Milan è chiara, il portiere francese è al centro del progetto futuro rossonero. Le parti sarebbero già a lavoro per limare le distanze e trovare un’intesa che possa soddisfare tutti, tifosi compresi che desiderano che Maignan resti il protettore della porta rossonera.

L’articolo Milan, proposta di rinnovo a Maignan: le cifre dell’accordo proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG