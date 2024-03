Benjamin Sesko è in cima alle preferenze della squadra mercato rossonera. Il punto sulla trattativa.

Il Milan per il prossimo mercato estivo vuole fortissimamente una punta, un attaccante capace di garantire un bottino gol da scudetto. Sull’agenda di Furlani e Moncada i nomi non mancano, anzi. Negli ultimi giorni però sembra che la squadra mercato rossonera abbia rotto gli indugi, ogni remora, e abbia scelto su chi puntare. Il nome è quello di Benjamin Sesko, giovane punta del Lipsia. La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha fatto il punto sulla trattativa tracciando un profilo del giocatore.

Benjamin Sesko

Il profilo

Il profilo, spiega la rosea, è decisamente quello giusto. Sesko è un giocatore che, nonostante la giovane età, già dimostra di possedere “mezzi ed estetica da attaccante top, per come smista palloni da elegante boa, si coordina e calcia al volo con entrambi i piedi o stacca di testa in mezzo ai difensori avversari”. Con la propria Nazionale ha dimostrato di essere assolutamente un leader, tecnico e non solo. Anche grazie a lui la Slovenia si è qualificata al prossimo Europeo di calcio, dato che certifica la bontà del profilo su cui punta il Milan.

I tempi

La partecipazione all’Europeo, spiega La Gazzetta, potrebbe rappresentare un ostacolo, meglio dire un pericolo sulla buona riuscita della trattativa per portarlo al Milan. La rosea sottolinea infatti che “quest’estate Benjamin avrà una chance in più per farsi ammirare”. Proprio questo aspetto dovrebbe consigliare al Milan di essere celere e accaparrarsi al più presto il giocatore, sottolineando che sarebbe “meglio muoversi in fretta…”

