Il Milan valuterà nei prossimi mesi il futuro di Chukwueze. Sul tavolo anche un potenziale scambio molto interessante per i rossoneri. L’esperienza di Samu Chukwueze al Milan sembra avvicinarsi a una conclusione in anticipo rispetto alle aspettative. Nonostante un’estate promettente sotto la guida del nuovo tecnico Paulo Fonseca, che ha visto il Milan protagonista con prestazioni di alto livello contro squadre del calibro di Real Madrid e Manchester City, il rendimento del calciatore nigeriano non ha rispettato le aspettative. Un’analisi delle cause di questa situazione ed esplorazione delle possibili destinazioni di Chukwueze gettano luce su un futuro incerto per l’esterno nigeriano. Sulla scrivania di Furlani ci sarebbero già molte offerte ma il Milan sembra intenzionato a valutare con attenzione la sua situazione. Nel frattempo però un’offerta in particolare potrebbe fare breccia. Una promessa non mantenuta Dopo un cambio in panchina dallo scorso anno con l’arrivo di Paulo Fonseca, le speranze […]

Leggi l’articolo completo Futuro in Premier per Chukwueze? Si parla di uno scambio clamoroso, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG