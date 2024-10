Il numero 7 rossonero è diventato subito un idolo della tifoseria, e adesso è pronto a prendersi il Milan a suon di gol. Arrivato in questa sessione estiva di mercato, Alvaro Morata rappresenta un vero e proprio punto di forza per tutto il gruppo di mister Fonseca. Un vero campione, di umanità soprattutto. Lo spagnolo è apprezzato da compagni e tifosi, e in questo momento nel Milan sono questi i valori più rappresentativi, quelli che possono farti svoltare anche fuori dal campo. Perchè sì, i campionati, le partite, si vincono anche in spogliatoio con la forza del gruppo. Il Milan che vinse lo scudetto nel 2022 era così, una famiglia. Morata è come l’esempio perfetto per tutti, e ora più che mai vuole prendersi il Milan anche con i gol, a partire da domani sera contro la Fiorentina. La convocazione con la Spagna, de la Fuente parla così Il centravanti […]

