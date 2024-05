Sky ha analizzato le strade percorribili dall’Inter in vista del 20 maggio, giorno in cui scadrà il prestito di Oaktree a Zhang.

Il futuro della società nerazzurra pende da un filo. Mentre il 20 maggio si avvicina inesorabilmente, Steven Zhang si trova di fronte al compito arduo di gestire il prestito da 275 milioni di euro concesso da Oaktree, cifra che ha raggiunto i circa 380 milioni a causa degli interessi. La necessità di trovare una via d’uscita per mantenere il controllo dell’Inter è tangibile, alimentando speculazioni e ipotesi su quali possano essere le mosse future della dirigenza.

Le opzioni sul tavolo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, le alternative disponibili per affrontare questa scadenza critica sono sostanzialmente tre. La prima via prevede un rifinanziamento tramite Pimco, noto investitore istituzionale, una soluzione che potrebbe offrire a Zhang e alla società una boccata d’ossigeno non indifferente. Le altre due possibili direzioni coinvolgono nuovamente Oaktree: la prima è un riscadenziamento del prestito, mentre la seconda, e meno auspicabile, contempla l’escussione del pegno, ovvero la perdita del controllo societario a favore del fondo di investimento.

Una scelta ardua

Indipendentemente dalla decisione che verrà intrapresa, ciò che è chiaro è la delicatezza della situazione attuale. L’ultima opzione, seppur considerata la meno probabile secondo le fonti, rappresenterebbe un punto di svolta storico per l’Inter, segnando potenzialmente la fine dell’era Zhang al timone del club.

L’interesse della tifoseria e degli osservatori è alle stelle, poiché le ripercussioni di tale scelta influiranno non solo sull’ambito finanziario ma anche su quello sportivo della squadra. Riuscirà l’Inter a navigare attraverso queste acque turbolente mantenendo la sua identità e ambizioni intactte?

Nel frattempo, il countdown continua, e la data fatidica del 20 maggio incombe, portando con sé domande ancora senza risposta. La comunità calcistica sta osservando da vicino, consapevole del fatto che le decisioni che verranno prese potrebbero riscrivere il futuro del club nerazzurro.

